Kein leichter Job für Andrea Nahles

Die Partei SPD hat einen neuen Chef. Beziehungsweise zum ersten Mal eine Chefin. Die Mitglieder haben Andrea Nahles auf ihrem außerordentlichen Parteitreffen, auch Parteitag genannt, zu ihrer Vorsitzenden gewählt. Ein Parteitag wird nötig, wenn eine wichtige Entscheidung gefällt werden muss. Bei der SPD war das so, weil der bisherige Vorsitzende Martin Schulz im Februar zurückgetreten war. Bis zum nächsten normalen Parteitag konnte man nicht warten, denn dieser findet nur alle zwei Jahre und das nächste Mal erst wieder 2019 statt.

”Hausfrau oder Bundeskanzlerin“

In wichtigen Fällen wird eine außerordentliche Sitzung dazwischengeschoben. Und das passiert öfter. Auch Martin Schulz war im März 2017 auf einem außerordentlichen Parteitag gewählt worden. Das zeigt, dass es bei der SPD doch einige Probleme gibt. Diese zu lösen und dafür zu sorgen, dass die Mitglieder sich wieder verstehen, das ist nun die Aufgaben von

Andrea Nahles. Sie ist schon in der SPD seit sie 18 Jahre alt ist und war lange Zeit die Vorsitzende der Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Später hatte sie wichtige Posten in ihrer Partei und war auch Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Politik hat Andrea Nahles schon immer interessiert. Sie studierte Politikwissenschaften und arbeitete während des Studiums für Bundestagsabgeordnete. Das passt zu ihrem Berufswunsch nach dem Abitur: „Hausfrau oder Bundeskanzlerin“.