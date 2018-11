Kriegsrecht in der Ukraine

Anzeige

Vor etwa vier Jahren gab es Streit zwischen Russland und der Ukraine. Der Grund war die Halbinsel Krim. Die gehörte bis 1954 zu Russland, war dann aber der Ukraine zugesprochen worden. Viele Bürger der Krim fühlten sich mit dieser Entscheidung nicht wohl. Über die Hälfte der Menschen waren Russen, nur jeder vierte Ukrainer. Die Hauptsprache auf der Insel war Russisch. Das führte dazu, dass die Menschen bei einer Wahl 2014 bestimmten, dass sie lieber wieder zu Russland gehören wollen. Das gefiel der ukrainischen Regierung gar nicht. Experten vermuteten, dass die Wahl nicht ganz frei war und der russische Präsident Bürger zu der Entscheidung gedrängt hätte. Doch die Proteste halfen nichts, die russische Regierung hat seither das Sagen.

Keine Demonstrationen mehr

Sie kontrolliert zudem die Meerenge, die zwischen der Krim und Russland liegt. Als dort vor ein paar Tagen ukrainische Marineschiffe fuhren, wurden sie von russischen Kriegsschiffen gerammt und russische Soldaten nahmen die Besatzungsmitglieder fest. Die ukrainische Regierung sieht dies als einen Angriff auf ihr Land und hat deshalb für 30 Tage das Kriegsrecht ausgerufen. Für die Ukrainer hat das schlimme Folgen. Sie können nun gezwungen werden, in Verteidigungseinrichtungen zu arbeiten. Sie dürfen ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr draußen sein und an keinen Demonstrationen mehr teilnehmen. Außerdem bestimmt der Präsident, was in den Zeitungen und dem Fernsehen veröffentlicht wird. Er kann das Eigentum seiner Bürger einfach nehmen (beschlagnahmen nennt man das) und Menschen, die seiner Meinung nach die Sicherheit gefährden, einsperren.