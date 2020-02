Meckern ist verboten

Anzeige

Ein Fußballschiedsrichter hat es nicht leicht. Egal, welche Entscheidung er trifft, es gibt immer eine Menge Menschen, die es anders sehen. Jetzt könnte man sagen, dass das doch ganz normal ist. Das Problem ist aber, dass viele Schiedsrichter oft respektlos behandelt werden. Vor allem in den unteren Spielklassen beschimpfen Zuschauer und Spieler sie oft wild. Es kam sogar schon vor, dass Schiedrichter tätlich angegriffen wurden. Viele glauben, dass daran auch die Fussballprofis Schuld sind. Denn sie verhalten sich gegenüber Schiedsrichtern eben auch respektlos und geben so ein schlechtes Vorbild ab. Um das zu ändern, hat der Deutsche Fußball Verband neue Regeln aufgestellt. Ein Spieler erhält nun die gelbe Karte, wenn er auf den Schiedsrichter wütend zurennt, ihn beleidigt oder von ihm fordert, dass er ein Foul des Gegners bestraft. Auch für respektloses Verhalten gibt es Gelb. Und wer auch dann noch schimpft, wenn er schon eine gelbe Karte fürs Meckern bekommen hat, erhält Gelb-Rot. Genau das ist am Wochenende während eines Spiel passiert.

Diskussionen wegen neuer Regeln

Fans und Experten diskutieren jetzt wie wild, ob das richtig ist oder nicht. Die einen sagen, dass es doch dazu gehört, dass man sich ärgert und den Frust in der Hitze des Spiels rauslassen muss. Von solchen Emotionen lebe der Sport. Die anderen sagen, dass es nicht sein kann, dass ein Mensch für seine Entscheidungen beleidigt wird, selbst wenn diese umstritten sind.