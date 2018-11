Menschen im Schnäppchenrausch

Anzeige

Bestimmt hast du auch schon diese merkwürdige Werbung gesehen, die es seit Tagen überall gibt: „Bis zu 70 Prozent Rabatt, Tausende Schnäppchen, in über 200 Onlineshops gibt es alles billiger,“ heißt es da. Und: „Jetzt schon die ersten Rabatte sichern.“ Mit diesen Lock­angeboten sollen Angebotsjäger auf den ultimativen Schnäppchentag vorbereitet werden, den heutigen „Black Friday“. Der „schwarze Freitag“ stammt eigentlich aus Amerika und findet dort immer am Tag nach dem Thanksgiving-Fest statt. Die Menschen nehmen sich nach dem Feiertag frei und kaufen Weihnachtsgeschenke ein. Und damit sie besonders viel kaufen, gibt es in den Geschäften tolle Angebote. Weil der Tag in Amerika für die Geschäfte ein solcher Erfolg war, wurde er auch hier eingeführt.

Cyber-Monday

Da viele Menschen nur im Internet kaufen, gibt es für sie sogar eine eigene Seite, auf der die Rabatte der einzelnen Firmen aufgeführt werden. Die Liste der teilnehmenden Shops ist ewig lang. In Sachen Schnäppchenjagd kam in den zurückliegenden Jahren noch ein Tag hinzu: Der Cyber-Monday. Er findet immer am Montag nach Thanksgiving statt. Die Händler bieten an ihm die letzten Schnäppchen der Rabatt-Tage an. Experten raten aber zur Vorsicht. Sie sagen, dass die meisten vermeintlichen Schnäppchen oft gar keine sind und man immer mehrere Anbieter vergleichen sollte. Auch müsse man die einzelnen Produkte genauer unter die Lupe nehmen. Die Firmen bieten nämlich auch Dinge an, die es mittlerweile zum gleichen Preis bereits in einer besseren Ausführung gibt. Im Schnäppchenrausch kann man so etwas leicht übersehen.