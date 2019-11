Mit-der-ganzen-Welt-vernetzt

Anzeige

Fast jeder surft heute im Internet. Millionen von Dingen kann man dort schnell nachlesen, man kann Freunden auf der ganzen Welt schreiben und Urlaube buchen. Für jüngere Menschen ist es unvorstellbar, dass es das Internet vor 50 Jahren noch gar nicht gab. Am 29. Oktober 1969 verbanden Forscher zum ersten Mal zwei Computer über eine Telefonleitung miteinander. Sie teilten so Forschungsergebnisse miteinander. Als das funktionierte, verband man immer mehr Computer, die damals übrigens fast so groß wie Kühlschränke waren, miteinander. Es entstand ein Computernetz mit dem Namen Internet. Der Begriff wurde aus den ersten Buchstaben der englischen Wörter „interconnected“ und „network“ zusammengesetzt.

Wie ein Netz gesponnen

Sie bedeuten gemeinsam so viel wie „miteinander verbundenes Netzwerk“. Wer vom Internet spricht, spricht deshalb auch oft nur vom „Netz“. Und: Würde man die vielen Internetverbindungen auf der ganzen Welt auf ein Blatt zeichnen, so würde sich tatsächlich ein Netz ergeben. Die Telefonkabel und Funkverbindungen würden die kreuz und quer laufenden Fäden darstellen, und die Computer wären die Knotenpunkte, an denen die Fäden in einem Netz zusammenlaufen. Zu dieser Zeit konnte man aber nur Nachrichten hin und her schicken. Rund 20 Jahre dauerte es noch, bis das heutige World Wide Web, also das www entstand. Der Computer-Experte Tim Berners-Lee hatte die Idee einen Ort zu schaffen, wo man Dinge speichern konnte und auf die man dann von jedem Computer zugreifen kann. Seit 1993 kann jeder Mensch dieses weltweite Netz nutzen.