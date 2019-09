Neun Würfel Zucker und viel Koffein

Anzeige

Der süßliche, künstliche Geschmack ist nicht für jeden etwas. Und trotzdem sind Energydrinks unglaublich beliebt. Eigentlich sind sie nur für Erwachsene gedacht, denn sie enthalten viel Koffein und sollen so den Menschen im Notfall länger wachhalten. Außerdem sind sie ziemlich ungesund: Der viele Zucker, fast neun Würfel in jeder Dose, macht auf Dauer dick und kann den Zähnen schaden. Koffein – das ist der Wirkstoff aus dem Kaffee – lässt viele schlecht einschlafen und kann die Konzentration stören. Und doch werden in Deutschland jährlich Hunderte Millionen Liter Energydrinks getrunken. Auch viele Kinder und Jugendliche haben das süße Zeug mittlerweile für sich entdeckt. Eine Umfrage hat nun ergeben, dass auch Schüler der fünften bis zehnten Klasse regelmäßig Energydrinks konsumieren. Rund 14 000 Schüler wurden befragt, und sie gaben an, dass sie die Drinks monatlich, wöchentlich und manchmal sogar täglich zu sich nehmen.

Kurzer Energiekick

Dabei ist die Wirkung, die sie sich versprechen, meist nur von ganz kurzer Dauer. Nach 20 Minuten ist das Koffein im Umlauf, man fühlt sich wach und fit. Das Herz schlägt schneller und es kommt mehr Sauerstoff in die Blutbahnen. Zucker sorgt dafür, dass Glückshormone im Gehirn ausgeschüttet werden. Nach einer Stunde ist der Spuk aber auch schon wieder vorbei. Der Zucker ist verarbeitet und in Fett umgewandelt, die Wirkung des Koffeins lässt nach, und die Müdigkeit kehrt zurück. Wer jetzt den nächsten Drink zu sich nimmt, schadet seiner Gesundheit. Der erneute Energiekick setzt dem Herzen nämlich gehörig zu. Grüner Tee, Säfte und Kokosnuss-Milch sind da die bessere Alternative.