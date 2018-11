Ohne Stau durch die Luft

Anzeige

Manchmal sind die Straßen in Städten ganz schön verstopft. Ein Auto quetscht sich an das nächste. Baustellen und Unfälle bringen den Verkehr oft zum Stillstand. Eng wird es besonders für Rettungsfahrzeuge und wenn Menschen pünktlich zur Arbeit und zum Zug müssen. Für den stark steigenden Verkehr bräuchte man noch viel mehr Straßen, mehr Bahngleise, Tunnels und Brücken. Irgendwann ist allerdings Schluss. Gerade in den Großstädten ist bereits jeder Zentimeter verbaut. Eine Möglichkeit, das große Problem zu lösen, ist, den Verkehr in die Luft zu verlegen. Daran arbeitet schon seit vielen Jahren eine Entwicklungsfirma aus Bruchsal, die bereits ein Lufttaxi erfunden hat.

Der Volocopter ist ein Senkrechtstarter

Um zu sehen, wie sich das Lufttaxi, der „Volocopter“, im Alltag so macht und ob alles klappt, werden demnächst in der Megacity Singapur Tests durchgeführt. Die Volocopter werden elektrisch angetrieben. Ähnlich wie bei einem Helicopter starten und landen die Fluggeräte senkrecht. Momentan schaffen die Taxis rund 30 Kilometer. Etwa von Karlsruhe bis nach Baden-Baden. Der Volocopter, in dem zwei Personen Platz haben, fliegt ganz leise und auch leichte Windböen machen ihm nichts aus. Geplant ist, dass der Volocopter entweder mit Pilot, ferngesteuert oder sogar „autonom“, also ohne Pilot, nur mit den Passagieren, fliegt. Wer weiß, vielleicht gehören die Volocopter schon bald auch bei uns zum Stadtbild so wie Busse, Bahnen und Autos. Für die Städte wäre das eine riesengroße Erleichterung und dann würde für jeden der Traum vom Fliegen wahr.