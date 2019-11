Plastiktüten-sollen-fast-alle-weg

Anzeige

Früher war das ganz normal: Wer etwas eingekauft hat, bekam an der Kasse eine Plastiktüte für Einkäufe geschenkt. Nachdem die Tüten aber millionenfach einfach in der Natur gelandet sind und immer mehr Tiere an den Resten starben, wurde eine Steuer auf sie erhoben. Das heißt, dass Plastiktüten für die Läden im Einkauf so teuer wurden, dass sie sie nicht mehr kostenlos abgeben konnten. Die Kunden müssen nun also Geld bezahlen, wenn sie eine Tüte wollen. Das hat enorm viel dazu beigetragen, dass es immer weniger Plastiktüten gibt. Umweltministerin Svenja Schulze möchte jetzt noch einen Schritt weitergehen: Mit einem neuen Gesetz will sie die Herausgabe der meisten Plastiktüten verbieten. Umweltschützer sind mit dem neuen Gesetz dennoch nicht zufrieden. Ausgenommen von dem Verbot sind nämlich die kleinen, dünnen Plastikbeutel in den Obst- und Gemüseabteilungen. Von diesen wurden im vergangenen Jahr in Deutschland rund drei Milliarden Stück verbraucht. Svenja Schulze meint jedoch, dass die Hersteller ihr Gemüse dann eben gleich in Plastik einpacken würden, wenn es die sogenannten „Hemdchenbeutel“ nicht mehr gäbe.

Bioplastiktüten werden verboten

Auch besonders stabile Plastiktüten dürfen weiter abgegeben werden. Verboten werden hingegen auch Bioplastiktüten. Diese gibt es auf zwei Arten. Entweder sie werden nicht aus Erdöl, sondern beispielweise aus Mais hergestellt, oder sie sind biologisch abbaubar. Das Plastik verrottet also innerhalb kürzester Zeit. Beide Varianten haben aber auch einen Nachteil: Das Bio-Plastik verrottet nämlich nur sehr langsam.