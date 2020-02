Politiker können bestraft werden

Anzeige

Wenn ein Politiker eine Straftat begeht, dann ist das für Polizei und Staatsanwaltschaft erst einmal ein Problem. Sie können ihn nur dann festnehmen oder gegen ihn ermitteln, wenn sie ihn auf frischer Tat oder kurz darauf ertappen. Ein Politiker genießt nämlich ab dem Tag seiner Wahl in ein Parlament poltische Immunität. Das heißt: Er ist vor einer Strafverfolgung geschützt. Der Grund ist, dass die Aufgabe eines Parlamentsabgeordneten sehr wichtig ist und eine reibungslose Arbeit sichergestellt sein muss. Wenn ein Politiker aber verhaftet wird, behindert das die Arbeit eines Parlaments. Deshalb kann er nicht festgenommen werden, nur weil jemand behauptet, er hätte etwas Verbotenes getan.

Immunität aufheben

Das heißt aber nicht, dass ein Politiker machen kann, was er will. Der Bundestag kann die Immunität nämlich aufheben. Und genau das ist jetzt Alexander Gauland passiert. Der Bundestagsabgeordnete der AfD soll bei der Steuererklärung falsche Angaben gemacht und so den Staat um Einnahmen betrogen haben. Er wird also der Steuerhinterziehung beschuldigt. Um klären zu können ob das stimmt, hat der Bundestag seine Immunität aufgehoben. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Herrn Gauland. Doch nicht nur Politiker stehen unter diesem Schutz. Es gibt neben der politischen auch die diplomatische Immunität. Wenn Diplomaten zum Beispiel einen Strafzettel nicht bezahlen, können sie nicht verklagt werden. Auch wenn sie einen Unfall verursachen, bei dem ein Mensch stirbt, kommen sie straffrei davon. Da sie Bürger eines anderen Landes sind, dürfen sie nur des Landes verwiesen werden.