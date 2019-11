Politiker-verschwenden-Geld

Anzeige

Jeder Mensch in Deutschland muss auf irgendeine Weise Steuern, also Geld an den Staat zahlen. Es gibt viele Steuerarten. Man zahlt Umsatzsteuer, wenn man etwas verkauft und wer arbeitet, zahlt Einkommensteuer. Du zahlst Mehrwertsteuer, wenn du etwas Süßes kaufst. So nimmt der Staat Geld ein und bezahlt damit Ausgaben wie den Bau von Krankenhäusern, Straßen oder Schulen. Immer wieder passiert es aber auch, dass das Geld für etwas ausgegeben wird, das niemand braucht und völlig nutzlos ist. Das nennt man dann Verschwendung von Steuergeldern. Der Verein „Bund der Steuerzahler“ sammelt solche Beispiele jedes Jahr und veröffentlicht 100 davon in seinem sogenannten „Schwarzbuch“.

Eine Brücke für Mäuse

Gerade wurde das neue Buch vorgestellt. In ihm steht, dass an einer Grundschule in Berlin ein goldenes Vogelnest ausgestellt wurde. Damit es in der Vitrine sicher vor Dieben ist, wurden für rund 90 000 Euro Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Am Ende haben diese aber nicht genutzt. Das Nest wurde gestohlen und bis heute nicht gefunden. Der Vorwurf des Vereins: Die Schulen sind in einem schlimmen Zustand, aber um ein goldenes Nest zu schützen, wird Geld ausgegeben. Ein weiterer Fall: In Vilshofen in Bayern führt eine Brücke für Mäuse über eine Bundesstraße. 100 000 Euro hat sie gekostet, ob die Haselmäuse über die Brücke laufen, weiß keiner. Besonders teuer kam den Steuerzahler, dass in Sachsen-Anhalt aus der Bundestraße 6 die Autobahn 36 wurde. Die gelben Straßenschilder müssen für rund drei Millionen Euro gegen blaue Autobahnschilder getauscht werden.