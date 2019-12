Post für den Nikolaus

Anzeige

Habt ihr schon einmal an den Nikolaus geschrieben? Tausende Kinder schicken ihm jedes Jahr einen Brief und verraten ihm ihre Wünsche. Die meisten wünschen sich Spielsachen und Süßigkeiten, einige Kinder schreiben aber auch „Frieden“, „Gesundheit“ oder „ganz viel Schnee zu Weihnachten“ auf ihre Wunschliste. Die Post bringt die Briefe nach St. Nikolaus. Denn der Nikolaus wohnt in dem saarländischen Ort an der französischen Grenze. Riesige Berge von Briefen aus vielen Ländern der Welt kommen hier an. Im Dezember ist daher die Hölle los. Der Nikolaus und seine Helfer beantworten schließlich jeden Brief. Weil die Postberge in den vergangenen Jahren immer größer geworden sind, bekommt der Nikolaus jetzt direkt neben dem Postamt ein eigenes Haus. Mit einer richtigen Stube, damit die Kinder, die ihn besuchen, sehen, wo er wohnt und wie er arbeitet.

Über 24 000 Briefe

In Deutschland gibt es sieben offizielle Weihnachtspostfilialen. Das saarländische Nikolaus-Postamt ist wohl das älteste, es besteht seit 1966. Schon jetzt sind dort rund 1 000 Briefe eingetroffen. Im vergangenem Jahr haben der Nikolaus und seine fleißigen Helfer mehr als 24 000 Briefe beantwortet. Manche Briefe trudeln sogar erst im Januar oder Februar ein. Aber auch die Nachzügler erhalten eine Nikolausbotschaft. Übrigens: Auch in der niedersächsischen Gemeinde Ostereistedt kommen jedes Jahr Tausende von Briefen an. Dreimal dürft ihr raten, an wen sie adressiert sind. Aber jetzt schreiben wir erst einmal an den Nikolaus.