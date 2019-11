Anzeige

In China gibt es in der Millionenstadt Xi’an eine riesige Müllkippe. Sie ist so groß wie 100 Fußballfelder. 34 Millionen Kubikmeter Abfall liegen da herum. Die Anlage wurde 1994 gebaut und man hat ausgerechnet, dass es 50 Jahre dauert, bis sie voll ist. Doch leider ging alles viel schneller und gerade kam die Meldung, dass der Platz voll ist und keinen Müll mehr aufnehmen kann. Statt der geplanten 2 500 Tonnen Müll wurden nämlich täglich 10 000 Tonnen angeliefert. Ein Grund für die Überfüllung ist, dass die Bewohner der großen Städte ihren Müll nicht sortieren. Wertstoffe können nicht wiederverwertet werden. Überhaupt produziert China ständig mehr Müll. Vor 30 Jahren waren es pro Jahr noch 70 Millionen Tonnen. Jetzt sind es schon über 220 Millionen Tonnen jährlich. In Xi’an wurden fünf neue Verbrennungsanlagen gebaut.

In China wachsen die Müllberge

Umweltschützer sehen das kritisch, denn es ist nicht klar, ob die Anlagen Filter haben oder ob die giftigen Gase, die bei der Verbrennung entstehen, einfach in die Luft abgegeben werden. Der Müll stammt übrigens nicht allein aus China. Auch aus Europa wird er Tonnenweise nach Asien verschifft. Allerdings nicht mehr ganz so viel wie früher. Vor zwei Jahren hat die Regierung verboten, bestimmte Müllsorten ins Land zu lassen. So durfte beispielsweise kein Plastik mehr importiert werden. Da aber China selbst so viel Müll produziert, wie sonst kein anderes Land auf der Welt, sind die Berge durch das Verbot nicht kleiner geworden.