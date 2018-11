Schlimme Waldbrände

Anzeige

Kalifornien in Amerika ist wunderschön. Der Bundesstaat liegt direkt am Meer und im Hinterland ist es ruhig und grün. Außerdem scheint oft die Sonne und es wird nie richtig kalt. Auch viele Prominente wie Miley Cyrus und Thomas Gottschalk leben deshalb hier. Diese beiden gehören jedoch im Moment zu den Kaliforniern, die es hart getroffen hat. Ihre Häuser brannten durch ein gigantisches Feuer ab. Da sie selbst, ihre Angehörigen und Haustiere jedoch überlebten, gehören sie noch zu den Glücklichen. Denn viele Menschen starben auch in den Flammen. Rund 250 000 Einwohner mussten ihre Häuser verlassen. Sie wissen nicht, was aus ihnen wird.

Stars unter den Opfern

Im Herbst kommt es in Kalifornien immer wieder zu Waldbränden. Weil es über den Sommer wenig regnet, sind die Büsche und Bäume so trocken, dass ein kleiner Funke ausreicht, um ein großes Feuer zu entfachen. Dieser kann durch eine Zigarette entfacht werden, aber auch durch eine Glasscherbe, durch die Sonnenlicht fällt. Außerdem weht in Kalifornien oft ein Lüftchen, das die Funken immer weiter verteilt. Diesmal kam zudem starker Wind auf und ein Waldbrand breitete sich zu schnell aus, um irgendwie reagieren zu können. Über 5 000 Feuerwehrmänner sind im Einsatz, doch sie kommen gegen die Flammen kaum an. Jetzt wurde das größte Löschflugzeug der Welt eingesetzt. Der „Global Super Tanker“ ist eine umgebaute Boing 747 und fasst 70 000 Liter Flüssigkeit. Es ersetzt 16 normale Löschflugzeuge, die zusätzlich im Einsatz sind.