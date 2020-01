Sein-Zuhause-ist-die-ganze-Welt

Anzeige

Wolfgang Clemens ist seit mehr als 30 Jahren in der Welt unterwegs. Er hat 8 000 Meter hohe Berge bestiegen, Afrika mit dem Rucksack durchquert, und er hat traumhafte, einsame Inseln bereist, die kaum jemand kennt. Von Beruf ist Wolfgang Clemens eigentlich Kunstschmied. In diesem Beruf fertigt man Fenstergitter, Tore, Treppengeländer oder andere Gegenstände aus Metall an. Irgendwann war ihm das Ganze zu langweilig und füllte ihn nicht mehr aus. Also baute er sich eine Yacht und nahm sich vor, damit die Welt zu entdecken. Seitdem ist er fast immer unterwegs und nur noch selten in seiner Heimat Bayern. Ein Zuhause, so wie wir es kennen, hat er nicht. Sein Zuhause ist das Segelboot, die ganze Welt und das weite Meer. Clemens reist ganz alleine. Auf seinen Reisen lernt er viele unterschiedliche Menschen kennen. Dass er meistens die Sprache der Menschen, die er trifft, nicht spricht, macht ihm nichts aus. So hat er einmal erzählt, dass Hände und Füße genügen, um sich überall auf der Welt zu verständigen. Notfalls würden auch Stift und Papier ausreichen, denn Zeichnungen verstehen alle Menschen.

Große Pläne

Auf seinen Reisen erlebte Clemens immer wieder aufregende und zum Teil lebensgefährliche Abenteuer. Er kam in schlimme Stürme, wurde von Piraten überfallen und saß im Gefängnis. Mittlerweile ist Wolfgang Clemens 78 Jahre alt. Aber er ist noch immer topfit. Für 2020 hat er sich vorgenommen, nach Indonesien zu reisen und alle 17 000 Inseln des weltgrößten Inselstaates zu besuchen. Zu seinem 80. Geburtstag will Clemens sich selbst eine Weltumsegelung im Schnelldurchlauf schenken. Wir wünschen ihm viel Glück und eine gute Reise!