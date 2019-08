Sparschweine-werden-gefüttert

Anzeige

In den vergangenen Jahren freuten sich die Chefs der deutschen Firmen immer riesig, denn die Menschen gaben viel Geld aus. Die Konjunktur, so nennt man die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, lief gut. Die Bürger kauften Sachen, verreisten und besuchten Restaurants. Dies alles taten sie, weil die meisten einen sicheren Job und somit ein geregeltes Einkommen hatten. Für viele gilt das immer noch, doch in den zurückliegenden Wochen gab es immer wieder Nachrichten über Firmen, die Pleite gegangen sind oder die Jobs abbauen, weil sie nicht mehr so gut laufen. Mit solchen Nachrichten kommt in die Köpfe der Menschen die Angst, dass es auch sie treffen könnte und sie sparen ihr Geld lieber wieder etwas mehr.

Stillstehende Konjunktur

Dieses Verhalten hat wiederum Auswirkungen auf die Wirtschaft, denn sie ist ein Kreislauf, in dem Waren und Dienstleistungen verkauft und gekauft werden. Wächst die Wirtschaft nicht, spricht man von einer stagnierenden, also stillstehenden Konjunktur. Im Moment sieht es aber danach aus, als ob sich die Wirtschaft sogar verschlechtere. Die Unternehmen haben weniger Aufträge und entlassen Mitarbeiter. Andere stellen auf Kurzarbeit um, damit verdienen die Angestellten weniger. Die Zahl der Bürger, die vom Staat unterstützt werden müssen, steigt. Die Schulden des Landes vergrößern sich. Man spricht von einer „Rezession“, auf Deutsch „Rückgang“. Die Regierung versucht in diesem Fall oft, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Zum Beispiel durch Steuersenkungen. Denn dann haben Unternehmen und Bürger wieder mehr Geld zum Ausgeben.