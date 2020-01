Sternsinger-ziehen-von-Haus-zu-Haus

Anzeige

Seit einigen Tagen ist es wieder soweit: Rund 300 000 Kinder und Jugendliche verkleiden sich als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar und gehen als Sternsinger von Haus zu Haus. Nachdem sie ein Lied gesungen haben, schreiben sie die Jahreszahl und die Buchstaben C, M und B an die Tür. Die Buchstaben stehen nicht für ihre Namen, sondern für „Christus Mansionem Benedicat“. Das ist Lateinisch und heißt „Christus segne dieses Haus“. Die Sternsinger bitten also Gott, das Haus und seine Bewohner zu beschützen und ihnen für das kommende Jahr Glück zu bringen. Diesen Brauch gibt es in vielen Ländern, beispielsweise auch in Norwegen, Spanien oder Mexiko. Er ist aber nicht überall gleich. In Deutschland sammeln Kinder Geld, das für andere Kinder in Not auf der ganzen Welt verwendet wird. Die Sternsinger suchen sich dafür jedes Jahr ein neues Motto aus.

Für Kinder im Libanon

Dieses Mal lautet das Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit.“ Auftakt der Aktion war im Dezember in Osnabrück. 2 000 Sternsinger waren dort. Das Geld, das die Sternsinger jetzt sammeln, ist für Kinder im Libanon gedacht. Dort bekommen es Organisationen, die Kindern helfen, die mit ihren Familien vor dem Krieg in ihrem Land in den Libanon geflüchtet sind. Unterstützt werden aber auch andere Projekte auf der ganzen Welt. 1959 sammelten Kinder mit der Sternsinger-Aktion zum ersten Mal Geld. 2019 kamen über 50 Millionen Euro zusammen. Bis heute ist es die Wahnsinnssumme von über einer Milliarde Euro. Damit ist das Dreikönigssingen die größte Aktion auf der Welt, bei der sich Kinder für andere Kinder einsetzen.