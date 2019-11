Straßenhund-wird-Star

Anzeige

Nala ist ein Straßenhund in Rumänien. Heute ist die Hündin ein gefeierter Fernsehstar. Denn ihr Frauchen, Frederike Spyrka, hat ihr viele tolle Tricks beigebracht. Die fünfjährige Nala kann mehr als 100 Hunde-Kunststücke. Frederike hat sogar ein Buch über das Training geschrieben. Darin erklärt sie die 33 besten Hundetricks, vom „Männchen machen“ bis zum „Huckepack“. Frederike ist der Meinung, man könnte jeden Hund so trainieren. Nala kann auf Befehl rückwärts laufen, wie ein Baby krabbeln, auf Kommando ihrem Frauchen in die Arme springen, eine „Acht“ laufen – und sie kann Skateboard fahren. Nala war anfangs sehr verängstigt, erzählt Frederike im Fernsehinterview. Erst durch das tägliche sehr intensive Training wurde sie mit der Zeit zutraulicher.

Nala kann mehr als 100 Tricks

Das Tricks-Lernen gab ihr Selbstvertrauen und stärkte die enge Bindung zu ihrem Frauchen. Frederike hat Nala in einer Tierauffangstation entdeckt. Sie hat viele Bücher über Hunde gelesen und sich intensiv mit Hundetraining beschäftigt. Inzwischen sind die beiden schon oft im Fernsehen aufgetreten. Auf ihrem YouTube-Kanal zeigt Frederike einige ihrer Tricks und Nala im Urlaub. Sogar in Schulen hat sie Nala schon mitgenommen. Die Studentin möchte Grundschullehrerin werden und dann irgendwann auch einen „Schulhund“ ausbilden, wie sie sagt.