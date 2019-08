Streit-um-Kaschmir

Anzeige

In der Region Kaschmir in Asien ist es derzeit gespenstisch ruhig. Die Telefone und das Internet funktionieren nicht, die Menschen müssen in ihren Häusern bleiben. Schulen, Büros und Einkaufsmöglichkeiten wurden geschlossen. Dafür stehen Tausende Soldaten der indischen Armee auf den Straßen. Sie haben den Auftrag ihrer Regierung, die gesamte Region unter Kontrolle zu behalten. Das wiederum hat die Regierung in Pakistan sehr wütend gemacht, denn Kaschmir ist ein geteiltes Gebiet. Ein Teil gehört zu Indien, einer zu Pakistan. Indien dürfte so eine Entscheidung also gar nicht für die gesamte Region treffen. Dass sich die beiden Länder um Kaschmir streiten, ist nicht neu. Immer wieder kommt es sogar zu Kriegen Der Hintergrund: Vor vielen Jahren waren Pakistan und Indien ein Land. In dem einen Teil des großen Landes, dem heutigen Indien, lebten aber mehr Hindus, also Menschen, die an den Hinduismus glauben. In dem anderen, im heutigen Pakistan, waren die Menschen Anhänger des Islams. Die beiden Gruppen stritten sich immer wieder und irgendwann wurde der Staat in die heutigen beiden Länder geteilt.

Indien oder Pakistan?

Zu dem Gebiet Kaschmir gab es eine gemeinsame Grenze und sowohl Pakistan als auch Indien wollten die Region für sich haben. Nach einem Krieg wurde Kaschmir geteilt. Eine Zeitlang herrschte Ruhe und seit 2003 gibt es auch einen offiziellen Waffenstillstand. Doch immer wieder gibt es neue Kämpfe um das Gebiet. Denn viele Menschen, sowohl in Indien als auch in Pakistan, möchten, dass Kaschmir zu ihrem jeweiligen Land ganz dazugehört.