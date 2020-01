Tafel-statt-Tonne

Anzeige

Jedes Jahr werden Unmengen an Lebensmitteln einfach weggeworfen. Dabei ist das meiste noch absolut okay und keinesfalls verdorben. Seit vielen Jahren setzen sich daher die sogenannten Tafeln gegen die Vernichtung von Essen ein. Die Tafeln sind Vereine, die überschüssige Lebensmittel sammeln, beispielsweise aus Supermärkten, und sie an Bedürftige verteilen. Damit schlagen sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Auf der einen Seite müssen die wertvollen Lebensmittel nicht weggeworfen werden und andererseits kann man damit Menschen helfen, die dringend Unterstützung brauchen. Familien mit einem geringen Einkommen, Rentner mit einer kleinen Rente und Menschen in Not erhalten so kostenlos Obst und Gemüse, Backwaren, Milchprodukte, Konserven, Fertiggerichte, Teigwaren, Säfte, Süßwaren, Tee und Kaffee, Fleisch, Wurst und Fisch. Sie kommen so ein bisschen besser über die Runden.

Vom Brötchen bis zum Tisch

Bei den Lebensmitteln, die die Tafeln erhalten, handelt es sich zum Beispiel um Brot und Brötchen vom Vortag, um Joghurt oder Käse, deren Mindesthaltbarkeitsdatum in den nächsten Tagen abläuft, oder um Nahrungsmittel, die aus den Supermärkten oder Lebensmittelgeschäften aussortiert werden. Manche Tafeln versorgen die Menschen zusätzlich mit Kleidung, Haushaltswaren und Möbeln. Zur Zeit gibt es in Deutschland mehr als 940 Tafeln. Die Menschen, die dort Lebensmittel sammeln und ausgeben, arbeiten in der Regel alle ehrenamtlich. Das heißt, sie bekommen kein Geld dafür. Sie setzen sich für das Projekt ein, weil sie einfach nur helfen wollen.