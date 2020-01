Tückische Zungenbrecher

Anzeige

Habt ihr auch schon mal gesehen, wie der plappernde Kaplan klappbare poppige Pappplakate an die klappernde Kapellwand klebt? Oder wie zehn zahme Ziegen zehn Zentner Zucker ziehen? Wenn nicht, macht nichts! Hauptsache ihr könnt die Sätze ganz schnell aussprechen, denn es sind Zungenbrecher. Man muss sich ganz schön konzentrieren, damit man sich nicht verhaspelt bei so vielen gleich lautenden Silben. Zungenbrecher sorgen bei Kindern und Erwachsenen für großen Spaß – vor allem dann, wenn man sich verspricht. Aber sie sind auch sehr gut fürs Gehirn, weil man die Aussprache und die Merkfähigkeit damit trainieren kann.

Schneller Sprecher

Einer, der Zungenbrecher superschnell aussprechen kann, ist Georg Winter. Er ist der schnellste – Achtung! – Zungenbrecher-Sprecher Deutschlands oder vielleicht sogar der ganzen Welt. Als Georg Winter sechs Jahre alt war, bekam er Sprachunterricht, weil er einen Sprachfehler hatte: Er lispelte. Das spornte ihn an, daraus einen regelrechten Sprechsport zu machen. Georg Winter trat schon im Fernsehen auf, wo er eine ganze Minute lang einen Zungenbrecher nach dem anderen herunterrasselte. Das waren rund 36 Laute pro Sekunde. Versucht doch mal, ob ihr es mit dem Schnellsprechprofi aufnehmen könnt. Ich habe euch einen Zungenbrecher mitgebracht: „Immer, wenn die tütelige Teetante den Tee in die Kaffeetüte getan hatte, tütete die patente Nichte der Teetante den Tee von der Kaffeetüte in die Teetüte um.“