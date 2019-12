Viele Bäume reisen weit

Anzeige

Viele Menschen können sich Weihnachten ohne einen Tannenbaum gar nicht vorstellen. Wenn man aber überlegt, wie viele Bäume dafür auf der ganzen Welt gefällt werden müssen, ist das eine ganz schön große Zahl. Allein in Deutschland gibt es pro Jahr 24,5 Millionen Weihnachtsbäume. Da sollte man darauf achten, woher sie kommen. Ein Teil der Bäume, die hier verkauft werden, stammt aus Dänemark und Polen. Sie wachsen dort auf riesigen Flächen. Die Bäume werden dann mit Lastern nach Deutschland gebracht. Das ist natürlich schlecht für die Umwelt. Plantagen findet man auch in Deutschland. Doch auch da gibt es ein Problem.

Einige Händler vermieten Topfbäume

Die Zucht von Bäumen ist gar nicht so gut. Bis aus einem Samenkorn ein Weihnachtsbaum wird, dauert es eigentlich acht bis zwölf Jahre. Damit die Bäume schneller wachsen, werden sie gedüngt. Das aber schadet der Umwelt. Es gibt die Möglichkeit einen Baum zu mieten. Er erhält dann nach Weihnachten sein Leben als ganz normaler Tannenbaum zurück. Der Baum wird nicht gefällt, sondern ist in einen Topf gepflanzt und wird das ganze Jahr über in diesem gepflegt. An Weihnachten kann man ihn bestellen und bekommt ihn nach Hause geliefert. Nach Weihnachten gibt man den Baum zurück, er wird bis zum nächsten Weihnachten in einer Baumschule versorgt.