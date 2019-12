Viele bestellen wahllos

Anzeige

Einkaufen im Internet ist so entspannt. Man muss nicht von einem Geschäft zum nächsten laufen und auch nicht an der Kasse warten. Mit ein paar Klicks füllt sich der Warenkorb. Und was nicht gefällt oder passt, wird zurückgeschickt. In Deutschland geht jede sechste Bestellung an den Absender zurück. Und zwar kostenlos. Die meisten Online-Händler bieten diesen Service an. Das führt aber zu unnötigen Einkäufen. Im vergangenen Jahr wurden rund 490 Millionen Artikel zurückgeschickt.

Rücksendungen belasten die Umwelt

490 Millionen Artikel, von denen die meisten mit dem Schiff und oder dem Lastwagen um die ganze Welt transportiert wurden und so völlig umsonst der Umwelt geschadet haben. Dieser Wahnsinn soll nun gestoppt werden. Wirtschaftsforscher wollen, dass jede Rücksendung in Zukunft drei Euro kostet. Die Forscher haben herausgefunden, dass dann rund 80 Millionen Produkte weniger zurückgesendet werden würden. Das würde die Umwelt um 40 000 Tonnen CO2 entlasten. Und die Händer könnten die Preise senken. Schließlich haben sie die Porto-Kosten in den Verkaufspreis eingerechnet. Kleine Händler, die keine kostenlosen Rücksendungen anbieten, haben bestätigt, dass sie zwar weniger verkaufen, dafür aber geringere Kosten haben. Trotzdem haben viele Firmen Angst, dass ihr Umsatz dann sinkt.