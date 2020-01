Viele Firmenchefs auf einem Fleck

Anzeige

Es wird so viel über das Weltwirtschaftsforum in Davos berichtet, und es sind so viele wichtige Politiker vor Ort, dass man meinen könnte, es wäre eine offizielle politische Veranstaltung. Doch weit gefehlt. Im Grund treffen sich in der Schweiz nur die Inhaber großer Firmen mit wichtigen Politikern, Forschern und anderen einflussreichen Menschen. Die Veranstaltung nennt sich Weltwirtschaftsforum, weil der Organisator so heißt. Das Weltwirtschaftsforum (WEF) ist eine Organisation von rund 1.000 Firmen aus der ganzen Welt. Bei dem Treffen in Davos sprechen die Teilnehmer über unterschiedliche Dinge. Dieses Mal steht das Thema Klimawandel auf dem Programm. Und es geht darum, wie Dinge produziert werden, ohne die Erde zu zerstören. Natürlich reden die Firmenchefs auch über das Geschäft. Viele Menschen finden es daher nicht gut, dass mächtige Politiker an dem Treffen teilnehmen. Sie befürchten, dass die Firmenchefs diese überreden könnten, Gesetze zu machen, die ihnen nutzen. Die Anwesenheit der Politiker ist zudem sehr teuer.

Zehn Millionen Euro Kosten

Die Veranstaltung kostet rund zehn Millionen Euro, denn Tausende Polizisten und Mitglieder der Armee sind dafür im Einsatz. Sie überwachen das Umfeld und die Gebäude und beschützen die Teilnehmer. Ein Viertel der Kosten bezahlt das WEF selbst, den Rest zahlen die Stadt Davos und die Schweiz. Das kritisieren viele Menschen. Doch es gibt auch welche, die sich freuen. Die meisten Unternehmer in der Stadt verdienen richtig gut an dem Treffen. Die Preise für Übernachtungen, Essen und Trinken sind in dieser Zeit extrem hoch.