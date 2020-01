Viele-Menschen-warten-auf-ein-Organ

Anzeige

Organspende ist ein Thema, mit dem sich niemand gerne beschäftigt. Denn dies bedeutet, über den eigenen Tod nachzudenken. Man muss vor allem entscheiden, ob man erlauben soll, dass dem eigenen Körper im Todesfall dann, wenn alle Voraussetzungen passen, Organe entnommen werden dürfen. Für viele Menschen ist diese Vorstellung so schaurig, dass sie nicht darüber nachdenken möchten. Einer Organspende muss man aber in der Regel zu Lebzeiten zustimmen. Weil das die wenigsten tun, können lediglich rund 950 Verstorbenen pro Jahr wichtige Organe wie Leber, Lunge oder Herz entnommen werden. Dabei warten in Deutschland rund 9.000 Todkranke darauf, dass ihr Leben durch eine Organspende gerettet wird. Täglich sterben drei von ihnen.

Jeder entscheidet auch künftig selbst

Um diese Situation zu verbessern, sollte im Bundestag ein neues Gesetz erlassen werden. Gesundheitsminister Jens Spahn wünschte sich die Widerspruchslösung. Das heißt: Jeder Bürger wird automatisch Spender. Will man das nicht, muss man widersprechen. Die meisten Bundestagspolitiker haben die Idee jedoch abgelehnt. Deshalb kam ein anderer Vorschlag zum Tragen: die Entscheidungslösung. Damit ändert sich eigentlich erst einmal nichts. Organe können einem Verstorbenen weiterhin nur entnommen werden, wenn er es vorher so bestimmt hat oder wenn seine Angehörigen es zulassen. Neu ist aber, dass jeder Bürger künftig auf das Thema Organspende angesprochen werden soll, wenn er bei der Gemeinde seinen Ausweis abholt. So muss er sich immer wieder damit beschäftigen.