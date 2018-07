Vom Sträfling zum Präsidenten

Heute vor 100 Jahren wurde in Südafrika ein Mann geboren, der für viele Menschen auf der ganzen Welt zu einem Vorbild geworden ist: Nelson Mandela hat sein ganzes Leben lang gegen die Ungleichbehandlung der Schwarzen in seinem Heimatland gekämpft. Er saß fast 30 Jahre im Gefängnis und wurde nach seiner Freilassung zum ersten schwarzen Präsidenten seines Landes gewählt. Für seinen Mut und seine Hartnäckigkeit im Kampf gegen die Apartheid bekam er den Friedensnobelpreis.

Aber bis dahin war es ein sehr weiter Weg. Er beginnt, als die Briten zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Land Südafrika an der Südspitze des Kontinents erobern. Sie behandeln die schwarze Bevölkerung sehr schlecht und bevorzugen die Weißen. 1948 wird die Rassentrennung zum Gesetz. „Apartheid“ heißt das System, nachdem Schwarze und Weiße in allen Bereichen des Lebens streng getrennt werden. Schwarze dürfen nicht im selben Stadtteil wohnen wie Weiße, nicht in die selben Schulen gehen, nicht in den gleichen Geschäften einkaufen. An Bahnhöfen gibt es sogar eigene Fahrkartenschalter für Schwarze und Weiße.

Apartheid heisst Trennung

Nelson Mandela ist gerade 30 Jahre alt und Rechtsanwalt, als diese Gesetze eingeführt werden. Als Mitglied der politischen Partei „African National Congress“ (ANC) kämpft er gegen die weiße Regierung. Immer wieder kommt es zu Protesten, bei denen viele Menschen getötet werden. 1960 wird der ANC verboten. Mandela muss seinen Kampf im Geheimen weiterführen. 1962 wird er verhaftet und für 27 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Präsident Friedrich Wilhelm de Klerk lässt ihn wieder frei. 1994 wird Mandela zum Präsidenten gewählt.