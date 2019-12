Weihnachten-im-antarktischen-Eis

Anzeige

Einen Weihnachtsbaum gibt es auf der deutschen Forschungsstation Neumayer in der Antarktis vermutlich nicht. Ansonsten ist das vierstöckige Gebäude, das auf hohen Stelzen in der Nähe des Südpols mitten im Eis steht, gut ausgestattet: Wohn- und Schlafräume, Küche, Labore, Besprechungszimmer, Lager- und Kühlräume und sogar eine Sauna und einen Operationsraum gibt es. Auf der Station leben Forscher, die Messungen zu Lufttemperatur, Strahlungen und Erdbeben machen. Und sie untersuchen das Eis. Die Erkenntnisse können dann für Wettervorhersagen und die Klimaforschung genutzt werden.

Sommer statt Winter

Im antarktischen Sommer – die Jahreszeiten sind auf der Südhalbkugel umgekehrt wie bei uns, Sommer ist dort in unserem Winter – wohnen rund 50 Personen dort, im antarktischen Winter sind es nur neun. Darunter befinden sich nicht nur Wissenschaftler. Auch ein Arzt, Meteorologen, Chemiker, Ingenieure, Elektriker, Funker und ein Koch – die Besatzung hat ja auch mal Hunger – verbringen eine lange Zeit in der Antarktis. Sie bleiben auch über Weihnachten dort und feiern weit weg von ihren Familien. Die Forscher messen das ganze Jahr über, wie dick das Eis auf dem Meer ist. Sie fahren mit Motorschlitten zu den Messpunkten und machen mit Hilfe von Bohrern und anderen Werkzeugen ihre Messungen. Keine einfache Aufgabe. Die Wissenschaftler müssen beim Betreten des Meereises sehr aufpassen. Auch ist es schrecklich kalt. Bevor die Forscher in der Antarktis arbeiten dürfen, müssen sie extrem viel trainieren. Zum Beispiel, wie man jemanden aus einer Felsspalte rettet oder einen Brand löscht.