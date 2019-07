Weltmeister-im-Fortnite-Spielen

Anzeige

Seit Juli 2017 gibt es das Spiel Fortnite, das man allein oder als Team auf dem Computer oder einem mobilen Endgerät spielen kann. In diesen zwei Jahren hat sich eine so große Fangemeinde gebildet, dass es richtige Profispieler gibt. Manche Jugendliche brechen sogar die Schule ab, um die ganze Zeit Fortnite zocken zu können. Einige von ihnen verdienen damit sogar richtig viel Geld. In England wird der 15-jährige Benji Fish zu Hause unterrichtet, weil er nächtelang mit anderen Spielern auf der ganzen Welt im Netz unterwegs ist. Seine Mutter gab ihm die Erlaubnis, weil er sich für die gerade zu Ende gegangene Fortnite-Weltmeisterschaft in New York qualifiziert hatte. Dies brachte ihm schon rund 60 000 Euro ein.

Beim Zocken gibt es viel Geld zu verdienen

Bei der Weltmeisterschaft selbst landete er auf Rang 25. Die erfolgreichsten Einzelspieler kamen aus Amerika. Der 16-jährige Kyle Giersdorf gewann am Ende uneinholbar und sicherte sich rund 2,7 Millionen Euro. So viel Preisgeld wurde bisher noch nie in einem Videospiel-Wettbewerb ausbezahlt. Der beste deutsche Spieler kam auf Rang 31, der jüngste Spieler der Top 100 war der Deutsche Lion Krause. Er ist erst 13 Jahre alt und landete am Ende auf Rang 80. Fortnite ist eigentlich erst ab zwölf freigegeben, wenn ein 13-Jähriger aber bereits so gut darin ist, muss er viel gespielt haben. Genau das befürchten auch viele Erwachsene. Das Spiel soll süchtig machen und immer mehr Kinder und Jugendliche in seinen Bann ziehen. Deshalb soll man nach der Meinung von Experten immer Zeiten für das Spiel einplanen und diese nicht überschreiten.