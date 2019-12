Wenn ein Gemälde wie ein Foto aussieht

Anzeige

Jeden Tag kommen die Zwillinge Trevor und Ryan Oakes in die berühmte riesige Bibliothek von New York. Das ist eine alte Bibliothek wie aus dem Bilderbuch. Mit hohen Regalen, dunklem Holz sowie kleinen Lampen an den Tischen, an denen die Bibliotheksbesucher still und vertieft arbeiten. Die Zwillinge aber sind weniger an einzelnen Büchern interessiert. Sie lernen oder lesen auch nicht in der Bibliothek. Sie kommen mit Staffelei, Stiften, Farben, Pinseln und Papier. Denn sie zeichnen den Lesesaal. So echt, dass man meint, ihre Gemälde seien Fotografien. 2022 wollen die beiden fertig sein. So lange dauert es, alles bis ins kleinste Detail aufs Papier zu bringen. Oft sitzen sie bis spät in die Nacht. Sie zeichnen jeden noch so kleinen Winkel, jeden Knick eines Buchrückens oder jede Unebenheit in den Holzdecken.

Selbst gebaute Staffelei

In ihre selbst gebaute Staffelei spannen sie das Papier so ein, dass es gebogen ist. So sollen Verzerrungen am Rand vermieden werden. Den Kopf fixieren sie in einer Vorrichtung, sodass er ganz ruhig liegt und sich die Augen auf das Motiv konzentrieren können. Die Künstler-Zwillinge waren zum Zeichnen schon an vielen Orten der Welt, auch in London und Florenz. Einmal hatten sie sich als Motiv ein Feld in North Dakota in den USA ausgesucht. Wegen des extrem starken Windes trugen sie Kleidung, die für Arktis-Expeditionen gedacht ist. Die Brüder sind eineiige Zwillinge. Sie denken, sprechen und malen fast gleich. Deshalb klappt die Zusammenarbeit auch so gut.