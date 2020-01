Wenn-Schnee-zur-Gefahr-wird

Anzeige

Das Wetter ist derzeit wunderschön kalt und sonnig. In den Bergen hat es zudem geschneit. Optimale Bedingungen für Wintersport also. Am Feldberg sind zwar nicht alle Pisten geöffnet, doch für einige Abfahrten reicht der Schnee. In den österreichischen Bergen hat man da viel bessere Bedingungen. Man muss aber auch vorsichtiger sein. Innerhalb kürzester Zeit ist dort so viel Schnee gefallen und es war so kalt, dass sich dieser nicht richtig mit den unteren Schichten verbinden konnte. Das ist aber notwendig, damit keine Lawinen entstehen. Verbinden sich die Schneeschichten nicht, rutscht die neue Schneedecke bei der kleinsten Belastung einfach ab. Eine solche Belastung können Wanderer und Skifahrer sein. Je nach Größe der gelösten Schneeschicht kann eine Lawine sehr bedrohlich sein. Auf dem Weg ins Tal werden die Schneemassen unglaublich schnell.

Schneemassen voller Kraft

Mit ihrer Kraft reißen sie alles auf ihrem Weg mit sich: Menschen, Häuser, Bäume. Wenn ein Mensch von einer Lawine erfasst wird, ist das für ihn sehr gefährlich. Denn zum einen kann er unter der Masse ersticken oder erfrieren und zum anderen hält der Körper den Aufprall nicht aus. Doch es gibt auch Dinge, die man tun kann, um seine Überlebenschancen zu erhöhen: Als erstes versuchen, aus dem Weg der Lawine herauszufahren und die Skistöcke lösen, damit sie sich nicht verkeilen. Erreicht einen die Lawine, sollte man versuchen, mit Schwimmbewegungen flach auf dem Rücken mitzurutschen. Kommt man unter den Schnee, sofort Nase und Mund mit gewölbten Händen bedecken. So kann sich Sauerstoff sammeln.