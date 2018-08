Wer will an der Uhr drehen?

Anzeige

Zweimal im Jahr wird die Zeit umgestellt. Im Sommer eine Stunde vor und im Winter wieder eine Stunde zurück. So bleibt es im Sommer abends länger hell und im Winter wird es morgens früher hell. Eigentlich eine tolle Sache, denn man kann bei den warmen Temperaturen länger draußen bleiben und wenn es kalt ist, muss man nicht im Dunkeln zur Schule fahren. Viele Menschen finden die Zeitumstellung dennoch blöd. Denn: Menschen und Tiere haben eine innere Uhr und diese wird zweimal im Jahr völlig aus dem Takt gebracht. Das führt dazu, dass Menschen lange Zeit sehr müde sind und sich schlechter konzentrieren können. Und Nutztiere, wie zum Beispiel Kühe, müssen länger auf ihr Futter oder das Melken warten.

Zeitumstellung abschaffen?

Das bringt sie so durcheinander, dass sie rund eine Woche lang weniger Milch geben. Außerdem sollte mit der Umstellung auf Sommerzeit Strom gespart werden, weil man das Licht später anmachen muss. Untersuchungen haben aber ergeben, dass dafür in den kühleren Monaten morgens schon viele die Heizung kurzfristig anmachen. Das alles könnte jedoch bald Vergangenheit sein. Bis einschließlich heute konnten nämlich alle Menschen in Europa im Internet an einer Umfrage teilnehmen, ob man die Zeitumstellung abschaffen soll. Und das haben ganz schön viele getan. Am Anfang war die Seite einer Organisation der Europäischen Union sogar längere Zeit gar nicht erreichbar, weil so viele Europäer abstimmen wollten. Was dabei herauskam, weiß man erst in einigen Wochen. Viele rechnen damit, dass die Umstellung auf Sommerzeit abgeschafft wird.