Wie kommt Greta über den Atlantik?

In Deutschland haben jetzt alle Schüler Ferien und die meisten sind in Urlaub gefahren. Das hat auch Auswirkungen auf die „Fridays for Future“-Aktionen. Sie sind im Moment nicht mehr ganz so zahlreich besucht wie sonst. Ihre Erfinderin, die schwedische Schülerin Greta Thunberg, hat zwar auch Ferien, ist aber immer noch für ihre Sache unterwegs. Gerade plant sie einen Aufenthalt in Amerika, um dort bei Klimademonstrationen teilzunehmen. Außerdem wird sie auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen sprechen. Die Reise stellte die Klimaschützerin aber vor ein Problem: Wie kommt sie über das Meer? Flugzeug und Passagierschiff kamen für sie natürlich nicht in Frage. Beides schadet dem Klima zu sehr.

Eine Rennjacht ist die Lösung

Jetzt hat sie einen Weg gefunden: Sie wird mit der „Malizia II“ über den Atlantik segeln. Die Rennjacht ist mit Sonnenkollektoren ausgestattet, sodass sie auch bei wenig Wind gefahren werden kann. Mit an Bord bei der rund zweiwöchigen Reise sind Gretas Vater, der deutsche Profisegler Boris Herrmann, der segelerfahrene monegassische Prinz Pierre Casiraghi und ein Kameramann, der einen Film über die Fahrt drehen wird. Dass sich Greta keine Gedanken darüber machen muss, ob sie wieder rechtzeitig zu Schulbeginn zurück sein wird – immerhin dauert die Rückfahrt ja auch ziemlich lange – liegt daran, dass sie sich ein Sabbatjahr genommen hat. Sie hat sich also ein Jahr Auszeit genommen. Leisten kann sie sich das auf jeden Fall. Denn obwohl Greta im vergangenen Schuljahr oft gefehlt hat, hatte sie fast nur Einser im Zeugnis.