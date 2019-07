Fasching auf dem Eis

Anzeige

Eine schöne Tradition der Abteilung Werkrealschule unserer Schule, dem Alfred-Delp-Schulzentrum in Ubstadt, ist es, am Freitag vor den Faschingsferien nach Wiesloch zum Schlittschuhlaufen zu gehen, um so bewegt in die tollen Tage zu starten.

140 Schüler gehen gemeinsam aufs Eis

Auch dieses Jahr machten sich wieder rund 140 Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis zehn mit dem Bus auf, um dieser lieb gewonnenen Gewohnheit nachzukommen. Ein glücklicher Umstand war, dass wir den ganzen Vormittag über die Eishalle für uns hatten und nicht noch eine andere Schule zugegen war. Das war toll, denn so ging es beim Verleih sehr schnell, und wir konnten das Fahrvergnügen in vollen Zügen genießen.

Die Musik, die lief, traf genau unseren Geschmack und hob unsere Stimmung noch mehr. Auch viele Lehrerinnen und Lehrer waren auf dem Eis und machten dabei keine schlechte Figur. Zur Stärkung trafen sich alle immer wieder im Imbiss-Restaurant, um sich mit Brezeln oder Pommes zu stärken. Die sind vielleicht nicht sonderlich gesund beim Sporttreiben, aber schließlich war Fasching, und die Lehrer und Lehrerinnen drückten ein Auge zu.

Alle Klassenstufen unternehmen zusammen etwas

Das Besondere an dieser Aktion ist, dass hier alle Klassenstufen etwas zusammen unternehmen und so die „Großen“ mit den „Kleinen“ in Kontakt kommen, was im normalen Schulalltag nicht immer der Fall ist. Gut gefallen hat uns, dass einige „Profis“ unter uns Anfängern Nachhilfeunterricht auf dem Eis gaben.

So verließen wir gegen 12 Uhr wieder die Halle und machten uns auf den Rückweg in dem Bewusstsein, dass es auch im nächsten Jahr wieder zum Schlittschuhlaufen vor den Faschingsferien gehen soll. Zur guten Stimmung der Klassenlehrerinnen und -lehrer trug nicht zuletzt auch die Tatsache bei, dass es keine Verletzungen zu beklagen gab und so alle fit in die Ferien starteten. Einigen gefiel es so gut, dass sie mit Erlaubnis der Eltern ihren Aufenthalt noch um ein bis zwei Stunden verlängerten.

Von Raphael Böser, Gary Bernhart, Emily Bürkle, Jannik Dittler, Celine Gisy, Gizem Havker, Lilli Janosi, Justin John, Marco Kreijci, Marcell Laier, Anna Schroff, Denise Stitou, Valentina Shakmartova, Sharam Ali Zai | Klasse 8g

Alfred-Delp-Schulzentrum Ubstadt