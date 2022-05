Geschichten Raum geben: Die Volkswohnung feiert ihren 100. Geburtstag

In den vergangenen 100 Jahren hat sich die Volkswohnung immer wieder verändert und weiterentwickelt. Von Beginn an waren die Bedürfnisse der Menschen der Hauptantrieb der städtischen Gesellschaft. Aber diese Bedürfnisse verändern sich aufgrund politischer, ökonomischer, demografischer, ökologischer und anderer Faktoren ständig.

Los geht es in den 1920er-Jahren: Im Mai 1922 gründet sich die „Wohnbau für Industrie und Handel GmbH“, Vorgängerorganisation der Volkswohnung. Im Dammerstock hält international beachtet die Moderne Einzug. In der Südweststadt entstehen Wohnhäuser.

In den 1930er und 1940er-Jahren kommt die Bautätigkeit in Deutschland weitgehend zum Erliegen. Die Ressourcen und Materialien werden anderweitig gebraucht. Im Krieg werden in Karlsruhe rund 33 Prozent des Wohnraums zerstört.

Aber schon Ende der 1940er- und in den 1950er-Jahren steigt der Bedarf an Wohnraum rasant an. Die obdachlos gewordene Bevölkerung, Geflüchtete, zurückkehrende Soldaten – sie alle brauchen ein Dach über dem Kopf. Und die Volkswohnung baut: Es entstehen Mühlburger Feld, Rintheimer Feld und die Waldstadt.

Weiter geht es in den 1960er-Jahren. Immer noch ist der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum groß. Das Wirtschaftswunder hat eingesetzt, Baumaterialien sind wieder leichter zu haben – und das Auto hält Einzug in die deutschen Städte. Ein Großprojekt dieses Jahrzehnts ist Oberreut.

Langsam kommt die Bautätigkeit zur Ruhe; in den 1970er-Jahren wird viel saniert. So auch das Dörfle in der Karlsruher Innenstadt. Das Viertel der „kleinen Leute“, der Kneipen und Bordelle wird weitgehend abgerissen und sorgfältig geplant neu aufgebaut. Viele der Einwohner:innen finden in Oberreut eine neue Heimat.

In den 1980er-Jahren wird wieder ein Fluchtthema relevant: Geflüchtete aus Vietnam, die so genannten Boat-People, erreichen Karlsruhe, auch kommen in dieser Zeit vermehrt Russlanddeutsche nach Deutschland. Die Volkswohnung baut für sie und andere.

Ab den 1990er-Jahren greift das Thema Ökologie. Fassaden werden gedämmt, erste Passivhäuser errichtet. Die Sanierung und Modernisierungen der Großwohnungsanlagen aus der Nachkriegszeit startet.

Die Volkswohnung übernimmt kurzerhand die US-amerikanischen Gebäude in der Nordstadt und baut diese in den 2000er-Jahren aufwändig um. Die Konversionsflächen, u.a. in Neureut und Knielingen, werden für die Bebauung vorbereitet. Ökologische Themen beim Bauen und Heizen gewinnen an Bedeutung.

Statt ganzer Stadtteile errichtet die Volkswohnung in den 2010er-Jahren Quartiere, die sich in vorhandene Bebauung einfügen, ressourcenschonend, energieeffizient und modern gedacht sind. Die Integration von Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderung wird zunehmend wichtiger, entsprechende Infrastrukturen entstehen. Der Nachhaltigkeitsgedanke erhält einen festen Platz in der Tätigkeit der Volkswohnung.