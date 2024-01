Seit Dienstag, 9. Januar, wurde die in einer Jugendhilfeeinrichtung in Karlsruhe-Neureut wohnhafte Franziska v. R. vermisst. Die 14-Jährige verließ am Dienstagmorgen die Einrichtung, um zur Schule zu gehen. Dort kam sie jedoch nicht an. Seither war ihr Aufenthaltsort unbekannt.

14-Jährige wird wohlbehalten gefunden

Wie die Polizei nun mitteilt, wurde nach einem Hinweis aus der Bevölkerung das Mädchen in der Nacht von Sonntag auf Montag von der Polizei wohlbehalten angetroffen.