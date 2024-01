14-jährige Jugendliche aus Karlsruhe vermisst

Seit Dienstag, 9. Januar, wird die in einer Jugendhilfeeinrichtung in Karlsruhe-Neureut wohnhafte Franziska v. R. vermisst. Die 14-Jährige verließ am Dienstagmorgen die Einrichtung, um zur Schule zu gehen, teilte die Polizei mit. Dort kam sie jedoch nicht an. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen nach dem Vermissten und auch die Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte im Raum Karlsruhe sowie in Rheinland-Pfalz blieben bislang ohne Erfolg.

Die Vermisste ist etwa 162 cm groß und zierlich. Sie hat lange schwarz gefärbte Haare und blau-graue Augen. Zu ihrer Bekleidung ist nichts bekannt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Franziska v. R. geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 in Verbindung zu setzen.