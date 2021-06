Zeugen gesucht

15-jähriger Jugendlicher in Karlsruhe sexuell belästigt

Am Sonntag, 6. Juni, gegen 15.15 Uhr wurde ein 15-jähriger Jugendlicher an einem Fahrradständer in der Nähe der Zentralen Notaufnahme des Städtischen Klinikums in Karlsruhe Opfer einer sexuellen Belästigung.