15.000 Euro Schaden: Autounfall in Karlsruhe endet mit vier Verletzten

Eine 22-Jährige ist am Montagnachmittag auf der Karlsruhe Willy-Brandt-Allee mit einem vorausfahrenden Auto kollidiert.

Karambolage am Montag

Vier Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind das Resultat eines Autounfalls am Montagnachmittag auf der Willy-Brandt-Allee in Karlsruhe.

Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 22-jährige Fahrerin gegen 16.25 Uhr das Bremsen eines vor ihr fahrenden Autos. Durch die enorme Wucht der folgenden Kollision wurden insgesamt drei Fahrzeuge aufeinander geschoben.

Neben der 22-Jährigen wurden noch drei weitere Personen verletzt. Die junge Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurden zwei Autos abgeschleppt.