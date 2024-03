Die Karlsruher Polizei sucht nach einem 17-jährigen Jungen aus Gaggenau, der seit Montag ein Krankenhaus in Karlsruhe verlassen hat. Wer kann Hinweise geben?

Seit Montag, 18. März, wird der 17-jährige Falk T. aus einem Krankenhaus im Stadtgebiet Karlsruhe vermisst. Der in Gaggenau wohnhafte 17-Jährige verließ das Krankenhaus gegen 8.45 Uhr ist seither unbekannten Aufenthalts, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei und Überprüfungen möglicher Aufenthaltsorte verliefen ohne Erfolg. Aufgrund seines Gesundheitszustandes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

So sieht der Vermisste aus

Falk T. ist 179 cm groß, von schlanker Statur und trägt aktuell sehr kurz geschnittenes dunkles Haar.

Beim Verlassen des Klinikums soll er eine kurze Hose mit Seitentaschen und ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der 17-Jährige zudem barfuß unterwegs sein.

Der Jugendliche wurde Anfang März schon einmal vermisst.

Hinweise gesucht

Hinweise zur gesuchten Person oder zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.