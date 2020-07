18 Kreuzungen in Karlsruhe sind besonders gefährlich für Radfahrer

In Karlsruhe sind 18 Kreuzungen besonders gefährlich für Radfahrer. Etwa die Reinhold-Frank-Straße zwischen Garten- und Moltkestraße. Am häufigsten sind Autofahrer verantwortlich für Unfälle mit Radfahrern – etwa, indem sie ihnen die Vorfahrt nehmen.

Mehr als ein Dutzend Kreuzungen in Karlsruhe sind gefährlich für Radfahrer. Dort erleiden sie besonders häufig Unfälle. 18 solcher Unfallschwerpunkte erkennt die Polizei im Rückblick auf 2018. Problemstrecke ist die Reinhold-Frank-Straße zwischen Garten- und Moltkestraße. Auch da, wo sie die Fahrradstraße Sophienstraße kreuzt, häufen sich Unfälle mit Radelnden.

Viel ist typisch am folgenden aktuellen Unfall: Eine 37-jährige Autofahrerin biegt am Mittwoch gegen 17.10 Uhr in der Theodor-Heuss-Allee nach rechts auf den Adenauerring ab und missachtet laut Polizei, dass ein 31 Jahre alter Radler, der auf dem Fuß- und Radweg parallel zum Adenauerring von links kommt, Vorfahrt hat. Es kommt zur Kollision.

Statistik: Meist verursachen Autofahrer Unfälle mit Fahrrädern

Der Radler stürzt und verletzt sich, in dem Fall laut Polizei nur leicht. So glimpflich gehen Radunfälle oft nicht aus. Knallt es und ist ein Fahrrad im Spiel, liegt die Schuld laut Polizei in etwas mehr als der Hälfte der Fälle (52 Prozent) nicht beim schwächeren Verkehrsteilnehmer.

Meist bringt dann ein Pkw radelnde Unfallopfer zu Fall (70 Prozent). Zu 16 Prozent ist es ein anderer Radfahrer. Abbiegen oder die Vorfahrt nehmen sind mit Abstand häufigste Verursacherfehler. Lösen Radler einen Unfall aus, trifft es Autofahrer in 60 Prozent der Fälle, andere Radfahrer zu 23 Prozent.

Oststadt-Kreisel ist größter Unfallschwerpunkt in Karlsruhe

Als Leiter des Referats Verkehr beim Polizeipräsidium Karlsruhe füttert Joachim Zwirner seit Mitte 2018 ein neues Programm mit Unfalldaten. Im Radlerforum, Karlsruhes interner Expertenrunde zum Thema Radverkehr, geht es am Freitag, 11. Oktober, auch um die Erkenntnisse des bundesweit gefragten Referenten für sichere Radwege.

Details sind entscheidend. „Die Situation muss dem Verkehrsteilnehmer über das Unterbewusstsein alles erklären“, betont Zwirner. Der unechte Oststadt-Kreisel erkläre sich so nicht. Er ist Unfallschwerpunkt Nummer eins in der Stadt. Das trifft alle Verkehrsarten, 2018 auch drei Radfahrer. Sogar vier Radler erwischte es bei der Überquerung der Kapellenstraße an der Kapelle auf dem Alten Friedhof.

Brennpunkte auch in Rüppurr und der Innenstadt

Ein Brennpunkt bei Radunfällen im Osten liegt am Fuß der Ex-Paracelsusklinik an der Killisfeldstraße in Durlach-Aue. In Rüppurr gibt es gehäuft Probleme an der Herrenalber Straße zwischen Diakonissenstraße und Ostendorfplatz. Negativ fällt auch die Kreuzung von Erbprinzen- und Lammstraße auf. Dort endet Karlsruhes einzige Straße, die für Radler reserviert ist. An der Karlstraße aber zeigt sich Besserung – durch Umbau.