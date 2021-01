Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe kam es am Mittwochmorgen zu mehreren Unfällen wegen Eisglätte auf Straßen und Wegen. Dabei verletzten sich vor allem Radfahrer leicht. In Ettlingen-Schöllbronn kippte ein Streufahrzeug um.

Am Mittwochmorgen hat Eisglätte im Stadt- und Landkreis Karlsruhe für zahlreiche Unfälle gesorgt. Die Polizei berichtet von 18 gemeldeten Unglücken.

Eine 23-Jährige Radfahrerin stürzte in Ettlingen an der Einmündung der Pulvergartenstraße in die Scheffelstraße aufgrund eisglatter Fahrbahn. Hierbei zog sich die junge Frau trotz Fahrradhelm Verletzungen im Gesicht zu.

In Eggenstein-Leopoldshafen stürzte auf der Überführung über die Bundesstraße eine Fahrradfahrerin auf dem rutschigen Radweg und zog sich einen Oberarmbruch zu.

Auch im Stadtgebiet von Karlsruhe kam es zu glatten Fuß- und Radwegen, wodurch mehrere Radfahrer und Fußgänger zu Fall kamen. Schwerere Verletzungen zog sich dabei jedoch keiner zu, so die Polizei.

Unfälle mit PKW-Fahrern liefen glimpflich ab, hierbei kam es nur zu kleineren Blechschäden. Die Streu- und Winterdienste waren seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz.

Ein kleineres Streufahrzeug der Stadt Ettlingen kippte beim Abstreuen des Gehwegs in der Anton-Bruckner-Straße in Ettlingen-Schöllbronn um, der Fahrer verletzte sich leicht. Gegen 9 Uhr entspannte sich die Lage laut Angaben, da die Temperaturen anstiegen.

Auch in anderen Bereichen der Region sorgte das Wetter für Unfälle. Bei Neulingen-Bauschlott wurde ein Mann schwer verletzt, als sich sein Auto auf spiegelglatter Fahrbahn überschlug.