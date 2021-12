19-Jährige in Haft: Schwerer Raub in Straßenbahn in Karlsruhe

Eine 19-Jährige soll zusammen mit paar jungen Männern gewaltsam bekannte ausgeraubt haben, so dass auch der Hund zum Einsatz kam. Die 19-Jährige hat schon mehrere strafrechtliche Einträge.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Freitag, 17. Dezember, durch das Amtsgericht Karlsruhe Haftbefehl gegen eine 19-jährige Deutsche erlassen. Der Beschuldigten wird unter anderem schwerer Raub vorgeworfen, so heißt es von der Staatsanwaltschaft und dem Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die Frau soll gegen 0.30 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 3 zwischen den Haltestellen Mühlburger Tor und Yorckstraße in Begleitung von drei bis vier jungen Männern und einem Hundes auf zwei Bekannte, eine 21-jährige Frau und einen 24-jährigen Mann, getroffen sein. Die Beschuldigte soll zunächst von dem 24-jährigen Mann Geld gefordert haben, das dieser ihr angeblich schulde, und dieser Forderung mit Schlägen in das Gesicht und Tritten Nachdruck verliehen haben. Zudem soll sie ein Pfefferspray gezückt sowie ihren mitgeführten Hund wiederholt aufgefordert haben, den Geschädigten zu beißen.

Der Hund biss dann einmal in den linken Unterarm des Geschädigten, jedoch ohne diesen hierbei zu verletzen. Im weiteren Verlauf soll die Beschuldigte von dem Mann abgelassen und seiner 21-jährigen Begleiterin mehrere Faustschläge verpasst haben. Außerdem habe sie der Geschädigten ihr Mobiltelefon entrissen.

Die Tatverdächtige konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Sie ist in der Vergangenheit bereits einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern an.