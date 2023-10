Schwere Verletzungen erlitt ein junger Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in Karlsruhe.

Aus noch unklarem Hintergrund gerieten zwei Männer gegen 2:20 Uhr in einer Bar in der Amalienstraße laut Polizei Karlsruhe aneinander. Infolge des Streits soll ein 19-jähriger Mann mehrere Stichverletzungen erlitten haben. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen und in zunächst lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus.

Der mutmaßliche Angreifer floh vom Tatort. Noch in der Nacht nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zu der Identität des Verdächtigen auf. Beamte der Kriminaltechnik sicherten Spuren.

Zeugen gesucht

Zu dem Verdächtigen ist bislang bekannt, dass es sich um einen ebenfalls jungen Mann handeln soll, der mit einer grauen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet war. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.