20-Jähriger von Unbekanntem mit Messer in Karlsruhe leicht verletzt

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag einen 20-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen zum Täter.

Ein 20-Jähriger ist am Sonntag gegen 03.30 Uhr von einem Unbekannten in der Willy-Brandt-Allee angesprochen und in der Folge offenbar mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Angreifer mit einer Gruppe Jugendlicher unterwegs.

Der 20-Jährige befand sich auf dem Nachhauseweg, als er an der Haltestelle Linkenheimer Tor auf drei Jugendliche aufmerksam wurde. Einer der Drei sprach ihn an und wollte mit seinem Smartphone telefonieren. Dies lehnte er ab und entfernte sich umgehend von dem Unbekannten. Einige Meter danach bemerkte er eine Verletzung am Knie. Als der 20-Jährige zurückschaute, sah er auf dem Boden ein Messer liegen und beobachtete, dass die Unbekannten davonrannten.

Der Unbekannte ist circa 16-18 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, besitzt eine dünne Statur und trug dunkles, in das Gesicht, hängendes Haar. Besonders auffällig war eine große Hakennase. Bekleidet war er mit einem roten Hoodie sowie einer hellblauen Jeans. Die Kapuze hatte der Täter bei der Tat ins Gesicht gezogen.

Polizei sucht Zeugen

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, soll sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter (07 21) 6 66 55 55 melden.