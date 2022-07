Aus dem ehemaligen Industriestandort der Pfaff-Nähmaschinenfabrik entstand im Jahr 2001 die RaumFabrik Durlach – ein überregional bekannter und einzigartiger Hightech-Standort mit einmaliger Infrastruktur. Heute bietet der Karlsruher Business-Campus über 90 Unternehmen auf rund 80.000 Quadratmetern Gewerbefläche viel Platz für kreatives Arbeiten und zahlreiche Möglichkeiten für Unternehmenswachstum.

Durch den vielseitigen Branchenmix aus Software-Entwicklung, Medizintechnik und sonstigen Dienstleistungen sowie die hochwertige, lichtdurchflutete Bauweise wird ein ganz besonderes Ambiente geboten. Der Komplex aus 21 Gebäuden ist auf zwei Campi aufgeteilt und bietet großzügige Räume in loftartigen, revitalisierten Industriegebäuden sowie modernen Neubauten.

Externer Inhalt von Youtube

Nachhaltige Synergieeffekte für die Unternehmen

Die wandelbaren Raumkonzepte ermöglichen eine individuelle Gestaltung und flexible Erweiterung des Arbeitsplatzes. Außerdem eröffnet das lebendige Netzwerk der hier ansässigen Unternehmen vielfältige Möglichkeiten, nachhaltige Synergieeffekte für das Business zu schaffen.

Die RaumFabrik Durlach befindet sich im Gewerbegebiet im Herzen von Karlsruhe-Durlach. Optimal an die Autobahnen A5 und A8 angebunden und mit einem Straßenbahnanschluss in unmittelbarer Nähe ist das Gelände sehr verkehrsgünstig gelegen. Diverse Restaurants, Fitnessstudio, Arzt- und Physiotherapie-Praxen befinden sich auf dem Gelände. Ein hochwertiges Business-Hotel, zwei Kindertagesstätten, Supermärkte, Friseure, Apotheken und Post stehen in direkter Umgebung zur Verfügung.

Work-Life-Balance wird auf dem Campus der RaumFabrik Durlach großgeschrieben: Abwechslungsreiche kulinarische Angebote, (Fach-)Veranstaltungen für Mieter:innen, Kooperationen in den Bereichen Kunst und Kultur sowie soziales Engagement tragen zum Wohlfühlcharakter des Business-Campus bei.

Kunst in der RaumFabrik Durlach

Der weitläufige Campus bietet zum einen namhaften, regionalen Künstler:innen eine ideale Ausstellungsplattform, zum anderen den Mieter:innen und ihren Mitarbeitenden, Besucher:innen und Passant:innen ein kreatives Ambiente. Im Außenbereich wird der Campus vor allem durch Skulpturen (unter anderem von Prof. Werner Pokorny, Claus D. Moor, Prof. David D. Lauer, Jürgen Zimmermann) und die großformatigen Wandbilder der Künstlervereinigung PLAKAT WAND KUNST e. V. zum für alle zugänglichen Freilichtmuseum mit über 20 Exponaten.

Die Raumfabrik sagt danke

Voller Vorfreude auf die Zukunft bedankt man sich seitens der RaumFabrik herzlich bei den Mieter:innen und Partner:innen für die erfolgreiche Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen in den vergangenen 20 Jahren.