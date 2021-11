Opfer leicht verletzt

21-Jähriger begeht gefährliche Körperverletzung am Karlsruher Werderplatz

Am Werderplatz in der Karlsruher Südstadt ist am Mittwochnachmittag ein 54-Jähriger Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Eine Kleinigkeit hatte den Streit ausgelöst.