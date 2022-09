21-Jähriger nach Diskobesuch in Karlsruhe mit Flasche abgeworfen: Polizei sucht Zeugen

Zwei Besucher eines Nachtklubs sind am Freitagmorgen auf ihrem Heimweg in der Ludwig-Erhard-Allee von mehreren Personen angegriffen und durch einen Flaschenwurf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, musste ein 21-Jähriger verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 21-Jährige Geschädigte und sein Begleiter verbrachten den Abend offenbar in einer Diskothek. Als sie sich gegen 04.20 Uhr auf den Heimweg machten, wurden sie an der Kreuzung zur Kapellenstraße von drei Unbekannten offenbar grundlos verbal angegangen.

Ein Tatverdächtiger warf in der Folge eine Bierflasche auf den jungen Mann und traf ihn hierbei am Kopf. Dieser musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Gruppe flüchtete im Anschluss in Richtung des dortigen Supermarktes.

Täterbeschreibung Den Zeugen zufolge hat der mutmaßliche Täter ein südländisches Aussehen und soll circa 23 Jahre alt sein. Er hat offenbar schwarze Haare, einen Vollbart, kurz rasierte Haare und trug einen grauen Pullover.





Polizei sucht Zeugen

Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer (0 72 1) 6 66 34 11 zu melden.