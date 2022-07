23-Jährige wird in Karlsruhe-Hagsfeld von zwei Frauen ausgeraubt

Eine 23-Jährige ist in der Nacht zu Sonntag in Karlsruhe-Hagsfeld von zwei unbekannten Täterinnen ausgeraubt worden. Die Geschädigte befand sich auf dem Heimweg.

Zwei unbekannte Täterinnen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02.40 Uhr in Karlsruhe-Hagsfeld eine 23-jährige Frau ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, befand sich die Geschädigte auf dem Heimweg und stieg an der Haltestelle Karlsruhe-Hagsfeld aus der Straßenbahn aus.

In der Neubrunnenstraße fielen der 23-Jährigen zwei junge Frauen auf, die sie offenbar verfolgten. Die Unbekannten bedrohten wohl das Opfer an der Ecke Waldeckstraße zur Hirschäckerstraße plötzlich mit einem Messer und entwendeten unter anderem ein Mobiltelefon und Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Täterinnen konnten unerkannt entkommen.

Die erste Täterin mit dem Messer ist circa 25 Jahre alt, 160 cm groß, besitzt eine normale Figur, trägt langes schwarzes Haar und hat ein südländisches Aussehen. Bekleidet war sie zur Tatzeit mit einer dunklen Jeans sowie einer dunklen Kapuzenjacke, die sie bei der Tat über den Kopf gezogen hatte.

Die zweite Gesuchte ist ebenfalls ungefähr 25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hat eine normale Figur und trägt schulterlanges schwarzes Haar. Sie trug ein graues Top, eine dunkle Weste sowie eine Jeans.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, soll sich bitte beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter (0 72 1) 66 65 55 5 melden.