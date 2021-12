Betäubungsmittel

23-Jähriger in Untersuchungshaft in Karlsruhe: Große Mengen an Betäubungsmittel

Bei einer Pkw Kontrolle eines 23-Jährigen in Karlsruhe wurden große Mengen an Betäubungsmittel festgestellt. Der Mann ist am Sonntag dem Haftrichtiger vorgeführt worden. Dieser erließ einen Haftbefehl.