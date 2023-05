24-Jähriger kommt in Karlsruhe in Untersuchungshaft

Wegen eines mutmaßlich versuchten Diebstahls am Samstag, wurde der Täter nach gewaltsamen Fluchtversuchen in den Zentralgewahrsam der Polizei eingeliefert. Der 24-Jährige wurde nun dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe wurde am Sonntag ein 24-jähriger Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Dem Beschuldigten wird unter anderem ein räuberischer Diebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Der Festgenommene steht im Verdacht, am Samstag gegen 12.10 Uhr in einem Elektronikfachmarkt in der Karlsruher Innenstadt zwei Mobiltelefone entwendet zu haben. Als zwei Ladendetektive den Mann am Verlassen des Marktes hinderten, soll dieser gewaltsam versucht haben, zu fliehen. Im weiteren Verlauf soll er eines der Mobiltelefone zu Boden geworfen und dadurch beschädigt haben.

Auf dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz angekommen, soll der Beschuldigte dann mehrfach auf den Boden gespuckt und die Polizeibeamten angeschrien haben. Bis zu seiner Haftrichtervorführung wurde der Tatverdächtige in den Zentralgewahrsam der Polizei eingeliefert.