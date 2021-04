26-Jähriger ohne Fahrschein schließt sich in Zug nach Karlsruhe auf der Toilette ein

Ein 26 Jahre alter Mann hat sich am Mittwoch in der Toilette eines Zuges von Freiburg nach Karlsruhe eingeschlossen, da er keinen Fahrschein hatte. Da der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er für 60 Tage ins Gefängnis.

Die Bundespolizei hat am Mittwoch einen Mann am Bahnhof in Offenburg festgenommen, der ohne Fahrschein im ICE von Freiburg nach Karlsruhe unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 26-jährige zuvor mehrere Snacks im Bistro entwendet und sich anschließend auf der Zugtoilette eingeschlossen.

Nach der Festnahme in Offenburg brachten ihn die Beamten auf die Dienstwache. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Ermittler fest, dass gegen den 26-Jährigen ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz bestand. Recherchen ergaben zudem, dass gegen ihn ein Einreiseverbot für Deutschland besteht.

Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 60 Tage ins Gefängnis. Nach Verbüßung der Haftstrafe übernimmt das zuständige Ausländeramt die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung. Zudem erhält der Mann mehrere Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen, Diebstahl sowie unerlaubter Einreise.